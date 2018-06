Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores contra licença ambiental de empresa em Azeitão

Decisão surge depois de secretário de Estado ter admitido o fecho da empresa.

Por Sofia Garcia | 10:39

No final do ano passado, o secretário de Estado do Ambiente garantiu no Parlamento que existiam apenas duas hipóteses para a Carmona – Gestão Global de Resíduos Perigosos, a funcionar em Azeitão, Setúbal.



Segundo Carlos Martins, ou a empresa deslocalizava finalmente para a Sapec Bay, na Mitrena (como está previsto acontecer), ou encerrava no final do primeiro semestre de 2018.



Até agora, nenhum dos cenários se concretizou e a empresa viu prolongada recentemente pela Agência Portuguesa do Ambiente a licença ambiental, por mais dois anos.



As cerca de 100 famílias que há 10 anos se queixam da emissão de gases tóxicos por aquela empresa de gestão de resíduos, que provocam mau cheiro nas ruas e habitações, continuam à espera de respostas e vão esta quarta-feira reunir com a APA, com o apoio da associação ambientalista Quercus.



"As expectativas são fracas porque as promessas não têm sido cumpridas mas desta vez temos a Quercus connosco", explica João Inácio, presidente da Respirar, associação que representa os moradores. Para as associações, a principal questão a colocar à APA prende-se com a atribuição de nova licença à Carmona depois das declarações do secretário de estado.



"Não compreendemos como é que a APA tomou uma decisão contrária ao que um membro do Governo disse no Parlamento", afirmou Paulo do Carmo, da Quercus.



A associação ambientalista garante que algo tem de ser feito e espera respostas da Agência do Ambiente. "Alguma coisa tem de estar mal. Pedimos é que as entidades cumpram o seu papel e fiscalizem a atividade da empresa. Não conhecemos diligências que a APA tenha lá feito. Há algo de anormal aqui", refere.