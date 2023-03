Moradores de regresso às casas e trânsito reaberto após incêndio em prédio de Valongo

Os moradores do prédio na rua Amaro Lopes, em Valongo, no distrito do Porto, onde deflagrou esta sexta-feira um incêndio, já regressaram às suas casas e o trânsito foi reaberto, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O incêndio, que deflagrou pelas 16h28, no piso -2 do prédio na rua Amaro Lopes, em Valongo, foi extinto pelas 17:25, não tendo provocado feridos.

Pelas 20h30 os moradores foram autorizados a regressarem às suas habitações, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo.

A mesma fonte acrescentou que a rua foi pela mesma altura reaberta ao trânsito.