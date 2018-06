Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de Setúbal criticam obra em praça

Comerciantes dizem ter registado uma redução de clientes nas lojas por falta de lugares de estacionamento.

Por Sofia Garcia | 08:44

Moradores e comerciantes da praça D. Olga Morais Sarmento, em Setúbal, afirmam que as obras de requalificação, recentemente terminadas pela autarquia, prejudicam os negócios locais e colocam em risco o socorro à população. "No consultório dentário, as consultas de urgência caíram 30%. A pessoa não vê lugar para parar e vai embora", diz Laianni Alegre.



A colocação de pilaretes rebatíveis, para permitir a entrada de veículos de emergência, faz parte do plano oficial da autarquia, mas a população garante que isso não foi contemplado. "A Proteção Civil esteve aqui e comprovou que nenhum pilarete é rebatível", conta ao CM o morador Adérito Ferreira.



As obras de restruturação da praça reduziram também o estacionamento disponível para quem vem de fora. Tiago Santos, proprietário da pastelaria Canto Doce, diz que a colocação dos pilaretes tem afetado diariamente o seu negócio. "Seguramente o fluxo de clientes caiu 25%. Esta é uma zona de passagem e quem não encontra [lugar] para estacionar já não pára para tomar café", conta.



Carros estacionados em cima dos passeios foram, durante anos, uma imagem característica da praça D. Olga Morais Sarmento e o objetivo da colocação de pilaretes, explica ao CM fonte da autarquia liderada por Maria das Dores Meira, passou por acabar com o problema.



"Estes estacionamentos ocorriam em cima dos passeios e junto às fachadas dos edifícios com os inconvenientes que daí advinham, nomeadamente na circulação pedonal (insegurança), ruído e exaustão de fumos junto às janelas do rés do chão", diz a mesma fonte.