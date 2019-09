Moradores de Tomar revoltados com obra junto a anta

A obra em desenvolvimento junto à anta do Vale da Laje, destinada a instalar um restaurante junto à barragem de Castelo de Bode, está a causar preocupações aos moradores daquela zona do concelho de Tomar.A anta, construída há 7500 anos, na fase final do período neolítico, serve de marca à passagem dos primeiros agricultores e pastores que se instalaram na bacia do rio Zêzere. Hoje, é rodeada por várias moradias, muitas delas de férias, que aproveitam a beleza natural da região anexa à barragem.Annie Dolan, que reside nas imediações da anta do Vale da Laje há cinco anos, integra um grupo de cidadãos preocupados e revela as preocupações ao. "Tem havido imensas escavações que afetaram as fundações do monumento", diz a britânica. "Notámos que os limites da obra têm ficado cada vez mais próximos da anta, e agora falta pouco mais de um metro para lá chegar", alerta.Ao, a autarquia nabantina frisa que o património em causa não está classificado, o que reduz a distância legal obrigatória de 50 metros para 10 metros. "Penso que não terá especial impacto. Será um edifício próximo, como outros que já lá existem", explica a Câmara de Tomar."Todo este processo, bem como o licenciamento urbanístico agora em causa, a exemplo de todos os que estejam nas imediações de património, são sempre alvo de parecer e acompanhamento por parte da entidade competente, a Direção-Geral do Património Cultural", acrescenta, notando ainda que a obra está a ser acompanhada por um arqueólogo, tal como a lei exige.