Moradores do Seixal marcham contra a Festa do Avante! e em defesa da saúde pública

Um grupo de moradores da freguesia da Amora, concelho do Seixal, vai realizar pelas 18h00 de quinta-feira uma marcha lenta contra a realização da Festa do Avante, marcada para o próximo fim de semana.

Ao que o CM apurou, trata-se de um grupo de cidadãos que se afirma ‘supra-partidário’, e que se manifesta contra a realização da festa comunista por questões de saúde pública.

A marcha lenta tem início marcado junto ao quartel dos bombeiros da Amora, com as viaturas a seguirem depois em marcha lenta em direção à Quinta da Atalaia, onde se realiza a Festa do Avante.

Recorde-se que este protesto irá acontecer quando já está prometido para sexta, sábado e domingo um outro evento de protesto contra a celebração organizada pelo PCP.

Dezenas de comerciantes da freguesia da Amora, em especial na zona envolvente à Quinta da Atalaia, já prometeram fechar portas durante a realização da festa, em protesto contra a mesma.