"Este não é um bairro perfeito, mas era sossegado. Agora, temos medo e duvidamos quando vemos aqui uma cara nova". Os moradores do Bairro Nossa Senhora da Conceição, Guimarães, pedem anonimato por temerem represálias do grupo que desferiu várias facadas num homem de 50 anos, quarta-feira, 22 dias após ter sido atacado no mesmo local - e alegadamente pelo mesmo grupo - com um martelo e um ferro.A PJ de Braga investiga.