Moradores enfrentam e seguram assaltantes na Maia

O dono de um apartamento e os vizinhos apanharam em flagrante dois assaltantes, na rua Fernando de Almeida, na Maia. Quando a PSP chegou, já os ladrões, de 26 e 38 anos, estavam manietados e retidos. Os agentes detiveram a dupla e investigam o caso.Tudo aconteceu na noite de sábado, numa altura em que o proprietário da habitação se encontrava num jantar. "Ele estava num restaurante e, depois, apercebeu-se que alguém lhe tinha assaltado o carro e levado a chave de casa. Ao regressar, percebeu que a luz estava ligada e que alguém estava lá dentro. Pediu ajuda a pessoas que passavam na rua e a outros moradores e lá conseguiram apanhar os ladrões", explicou aouma testemunha.No exterior, num veículo estacionado, estava um terceiro cúmplice dos dois assaltantes que, no entanto, arrancou a toda a velocidade assim que viu as coisas malparadas.Quando o dono da residência e os vizinhos entraram no apartamento, um dos ladrões ainda pensou em saltar pela varanda - a casa fica no primeiro andar -, mas desistiu da ideia, já que algumas pessoas ficaram na rua a cercar a dupla em caso de fuga. "Isto foi uma grande confusão", vincou a mesma moradora.Os criminosos acabaram por ser manietados pelo grupo popular e mantidos numa garagem até à chegada ao local dos agentes da PSP - o alerta foi dado às autoridades por volta das 21h30 -, que realizaram a detenção e que agora investigam tudo o que passou.