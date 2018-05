Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores pedem fim de “aterro” em Palmela

Moradores denunciam acumulação de lixo sem controlo em estrada de acesso para cerca de 20 quintas.

Por Sofia Garcia | 09:30

A acumulação de lixo na rua Manuel Landum, em Vale de Abrunheira, no concelho de Palmela, está a preocupar os moradores. A estrada, sem saída, é o único acesso a cerca de 20 quintas, muitas delas de habitação permanente.



"Isto tornou-se num aterro, num vazadouro. Até já chegam aqui com carrinhas e entram para despejar o lixo. Desde eletrodomésticos, a maples, a restos de jardinagem", conta Lurdes Costa, proprietária de uma das quintas.



No início do ano, recordam os proprietários, a Câmara de Palmela retirou os dois contentores do lixo que ali existiam. Desde então, contam os moradores, o acumular de entulho tomou outras proporções.



"É óbvio que se as pessoas veem aqui lixo pensam que também podem aqui colocar o lixo delas. A verdade é que as pessoas não têm onde colocar este tipo de entulho", explica Pedro Filipe.



Os moradores dizem que está em causa a saúde pública e temem que, sem uma ação concreta, o problema se agrave. "Isto é um atentado à nossa saúde. Andei a tirar fotografias ao local e saíram de lá ratazanas e com a chegada do calor isto só vai piorar", diz Lurdes Costa.



Ao CM, a Câmara Municipal de Palmela explicou que naquela rua existiu até início deste ano um contentor com capacidade para 800 litros e que o mesmo foi retirado e colocado no final da mesma rua pelo facto de "a anterior localização ser de difícil fiscalização e junto a um terreno privado".



Quanto à limpeza do entulho presente na estrada que dá acesso à quintas, a autarquia diz que a remoção é agora da responsabilidade do proprietário do terreno.