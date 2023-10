Moradores queixam-se de barulho de motores e derrapagens junto ao Estádio de Aveiro

Moradores nas imediações do Estádio Municipal de Aveiro queixam-se do barulho noturno provocado pelos motores de carros e derrapagens, uma situação para a qual a PSP diz estar atenta, tendo realizado ações de fiscalização no local.

Na rede social Facebook sucedem-se as queixas de barulho, como é o caso de um morador que diz que "todos os sábados, a partir das 23h00 mais ou menos até altas horas da madrugada", várias pessoas juntam-se nas imediações do Estádio Municipal de Aveiro para "fazer rally".

Este morador revela que se ouve um barulho "muito intenso" dos motores e pneus a derrapar. No local, são visíveis marcas de derrapagens de pneus no pavimento.

Contactada pela Lusa, a PSP diz ter conhecimento da ocorrência de algumas concentrações de pessoas e de veículos junto ao Estádio Municipal de Aveiro, tendo já levado a efeito ações de fiscalização no local.

Destas ações, refere a PSP, "resultou o levantamento de autos de contraordenação".

A PSP afirmou ainda que irá continuar atenta a possíveis novas ocorrências.