Moradores roubam e agridem turistas na Ribeira do Porto

Moradores na Ribeira do Porto, os quatro jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, dedicavam-se há cinco meses a roubar mulheres estrangeiras que tiravam fotografias em locais mais isolados daquela zona da cidade.Mal viam uma turista sozinha, por norma em ruas mais estreitas, o gang rodeava-a e roubava-lhe todos os objetos de valor. Algumas das vítimas foram espancadas e hospitalizadas.Os quatro ladrões foram detidos pela PSP na sexta-feira. São suspeitos de, pelo menos, 17 assaltos que vinham a ocorrer desde setembro, tanto na zona da Ribeira do Porto como na de Vila Nova de Gaia. Presentes a um juiz, dois dos arguidos ficaram em prisão preventiva. Foram para a cadeia de Custoias, em Matosinhos, mas entretanto ser-lhes-á colocada uma pulseira eletrónica para ficarem presos em casa. Os outros dois ficaram com apresentações periódicas às autoridades.Nas buscas domiciliárias, a PSP apreendeu-lhes diversas facas e navalhas usadas para cometer alguns dos crimes, telemóveis, um computador portátil, um tablet, uma máquina fotográfica, diversos documentos de vítimas e 1910 €.