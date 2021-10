Foi o diabo que aqui passou e neste dia as memórias são mais difíceis de apagar”, desabafou na quinta-feira Camila Duarte, de 66 anos, à porta do cemitério da freguesia de Ventosa, em Vouzela, onde estão sepultadas cinco das oito vítimas mortais do concelho, que perderam a vida nos incêndios de 15 de outubro de 2017.