Morre a festejar vitória de clube de futebol

Atropelado ao lado do filho por um condutor francês, em Albufeira.

Por João Mira Godinho | 08:39

O inglês que foi atropelado mortalmente, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, na madrugada de segunda-feira, estava a comemorar a vitória do Newcastle, clube de futebol de que era adepto, frente ao Chelsea (3-0). Jimmy Blower foi colhido, ao lado do filho, por um condutor francês.



"Se o filho estivesse dois passos ao lado também teria sido atingido", contou Teresa Robertson, sobrinha da vítima mortal, à imprensa britânica. "Ele vivia e respirava o Newcastle", adiantou ainda.



Blower, de 54 anos (e não 61 como inicialmente foi referido), ainda foi assistido. Foi apanhado junto a uma passadeira, entre a rotunda dos Relógios e o cruzamento dos bombeiros, pelo carro alugado, conduzido pelo francês, que tentou fugir local. Acabou por ser cercado por taxistas e alguns populares e foi detido pela GNR. O homem, que seguia com a namorada, também francesa, acusou a presença de álcool no sangue.



Blower tinha oferecido ao filho, de 26 anos, as férias em Albufeira como presente, revela ainda a imprensa britânica.

Em menos de 24 horas, três pessoas morreram colhidas por carros na região.



Idosa morre atropelada

Antes do acidente com o homem inglês, na manhã de domingo, uma idosa de 81 anos morreu após ser atropelada junto à rotunda das Minhocas, também na avenida dos Descobrimentos, por um ligeiro de mercadorias. O Ministério Público abriu um inquérito aos dois casos.



Ciclista colhido

Em Tunes, no concelho de Silves, um homem que circulava numa bicicleta na estrada que liga a localidade a Ferreiras foi colhido mortalmente por uma viatura ligeira, na noite de domingo, por volta das 23h00.