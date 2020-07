Morre à frente de mulher e filha num despiste em Grândola

Um homem de 65 anos morreu este domingo à tarde na sequência de um despiste ao quilómetro 106 da A2, na zona de Grândola.A mulher e a filha seguiam na mesma viatura e sobreviveram com ferimentos ligeiros.O alerta para o acidente, no sentido sul-norte, foi dado às 16h56 e levou à mobilização de 12 elementos dos bombeiros, INEM e GNR para o local.As duas mulheres foram assistidas no hospital do Litoral Alentejano, unidade onde o cadáver também deu entrada para ser autopsiado. A GNR investiga as causas do acidente.