Morre à porta de casa colhido na passadeira

Condutor foi identificado pelas autoridades e garante que não se apercebeu do jovem na rua.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

José Luis Silva Costa, de 23 anos, tinha apanhado boleia dos amigos, que o deixaram perto de casa, quando morreu atropelado ao atravessar a passadeira, na avenida Armando Vaz, esta segunda-feira, ao início da madrugada. O condutor garante não se ter apercebido do jovem que estava a dirigir-se para casa, que fica a cinquenta metros do local do acidente.



O alerta foi dado perto da uma da manhã por vários moradores da zona, que se aperceberam do atropelamento . "Ouvi um aparato enorme e, quando cheguei aqui, já vi o rapaz estendido no chão. Foi projetado e ficou aqui à minha porta. Chamaram a mãe dele que, mal saiu de casa, viu o filho morto. Uma situação terrível, uma aflição" contou a vizinha que alertou os bombeiros de Matosinhos-Leça.



"Já não havia nada a fazer. O INEM ainda tentou manobras de reanimação, mas ele teve morte imediata. Foi uma pancada muito grande", acrescentou a vizinha ao CM.



Ao que tudo indica, momentos antes, o jovem, conhecido como "zé loirinho", tinha estado num café da zona com um grupo de amigos, que depois lhe deram boleia e o deixaram perto de casa. Após ter deixado os amigos, José Luís foi colhido, na passadeira, por um carro que seguia no sentido contrário. O condutor foi identificado pela GNR de Matosinhos e garantiu que não se apercebeu do jovem. No local, realizou o teste de alcoolemia que se revelou negativo. Refira-se que nos primeiros três meses deste ano morreram 26 pessoas atropeladas.