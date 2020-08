Morre à porta do hospital do Fundão após acidente com motorroçadora

Um homem de 58 anos morreu esta quinta-feira à porta do Hospital do Fundão após um suposto acidente de trabalho com uma motorroçadora. A investigação está agora sob alçada da Polícia Judiciária da Guarda.









O acidente ocorreu pelas 13h30, quando a vítima, de nacionalidade ucraniana, manobrava aquele equipamento na aldeia de Castelejo, a cerca de sete quilómetros do Fundão. Segundo o relato dos colegas de trabalho às autoridades, o homem sofreu um golpe profundo numa perna e começou a sangrar de forma abundante.

Dada a gravidade do ferimento, as testemunhas optaram por não esperar pela ambulância e transportaram o trabalhador pelos próprios meios para o Hospital do Fundão, com o intuito de acelerarem a assistência médica. O homem acabou por esvair-se em sangue e caiu inanimado em plena rua, a poucos metros da entrada daquela unidade de saúde.





As equipas de socorro ainda efetuaram manobras de reanimação durante quase 50 minutos, mas não conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local.



PORMENORES



Levado para autópsia



Depois de ser assistido durante quase uma hora pelas equipas de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi removido para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital da Covilhã para ser realizada a autópsia.





Tenda para tapar corpo



A Polícia Judiciária da Guarda esteve no local a recolher os depoimentos dos colegas e indícios do cadáver da vítima, no sentido de apurar as causas e circunstâncias da morte. O corpo, que estava no meio da rua, foi coberto com uma tenda.