Jovem morre afogado após brincadeira com amigos

Um homem de 26 anos morreu esta quinta-feira à tarde afogado na praia fluvial do Marachão, em Esposende, quando estava com dois amigos. Foi na sequência de uma brincadeira dentro de água que os três ficaram em apuros.Um deles foi salvo por um jovem, que estava em terra, e o outro nadou com dificuldade até à margem. Já o terceiro não conseguiu manter-se à tona.O alerta foi às 17h30 e de imediato acionada uma equipa de mergulhadores, que encontrou a vítima mais de uma hora depois.O homem, que deixa três filhos, foi reanimado e levado para o Hospital de Barcelos, onde acabou por morrer.