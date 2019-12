Morre ao enterrar o marido em Salvaterra de Magos

Uma mulher de 66 anos sentiu-se mal durante as cerimónias fúnebres do próprio marido e faleceu poucas horas depois, já no hospital de Santarém, para onde tinha sido transportada.O caso ocorreu esta sexta-feira de manhã, em Marinhais, Salvaterra de Magos, durante as cerimónias fúnebres de João António Correia, de 68 anos, que tinha falecido na quinta-feira. A mulher, Maria António Leal, terá sido vítima de doença súbita durante o acompanhamento do velório.Foi assistida pela VMER de Santarém, e levada depois ao hospital, onde foi declarado o óbito. O casal, que deixa dois filhos maiores, era conhecido e estimado em Marinhais, vila onde residiam há muitos anos. O funeral da mulher está dependente da realização da autópsia.