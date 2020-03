Morre após cair em poço em Tavira

Um homem, de 63 anos, morreu após ter caído dentro de um poço com água no sítio de Grainho, em Cachopo, concelho de Tavira. O alerta foi dado já depois das 20h00 de sexta-feira.A vítima, que estava a realizar trabalhos agrícolas, terá sofrido um acidente de trabalho e caiu para dentro do poço.Ao local acorreram 11 operacionais dos Bombeiros de Tavira, INEM e GNR, com 5 viaturas. A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação mas o óbito foi confirmado local pelo INEM. O corpo foi levado para a Medicina Legal, em Faro, onde vai ser ser autopsiado.