Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre após jogar futsal com amigos na Trofa

Ricardo 'Mantorras', de 33 anos, sentiu indisposição já em casa.

Por Ana Silva Monteiro | 21:47

Um homem, de 33 anos, morreu, este domingo, depois de ter jogado uma partida de futsal com amigos no pavilhão desportivo de Alvarelhos, na Trofa. A vítima sentiu-se mal quando já se encontrava em casa. Foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada ao Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer.



Ricardo ‘Mantorras’, como era conhecido pelos mais próximos, tinha estado durante o início da manhã a jogar à bola num pavilhão a poucos metros da habitação. De volta a casa, perto das 10h30, começou a sentir uma dor na região torácica. Quando os bombeiros chegaram, alertados pelos familiares da vítima, o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Os socorristas ainda conseguiram reverter a situação e transportaram Ricardo, em estado grave, ao hospital, onde o óbito acabou por ser declarado.



"Estive logo de manhã com ele no café e estava muito bem disposto. Já não jogava à bola há muito tempo. Ganhou a alcunha de ‘Mantorras’, quando era mais novo e porque dava um bons toques, mas há uns anos deixou-se disso. Ainda me parece mentira isto ter acontecido", disse ao Correio da Manhã um vizinho da vítima.



Ricardo, eletricista de profissão, vivia com a mulher e a filha, ainda menor. Era bastante conhecido e querido na localidade e os amigos e familiares deixaram várias mensagens de dor na rede social Facebook. O corpo da vítima irá ser autopsiado esta segunda-feira. Só o resultado poderá esclarecer a causa da morte.