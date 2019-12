Morre após levar tiro em assalto na Lourinhã

Quatro meses após ter sido espancado, sequestrado e baleado na cabeça num assalto violento em casa, em agosto, na Lourinhã, Fernando, de 75 anos, morreu na cama do lar onde estava, em estado vegetativo, desde o ataque. A sobrinha, de 53, violada e baleada pelos dois ladrões – já detidos – recupera, cega de um olho.As cerimónias fúnebres realizaram-se no sábado, em Barcarena, Oeiras. O homem sofria de uma doença oncológica e a sobrinha cuidava dele, na propriedade onde viviam, em Sobral, na Lourinhã. Na madrugada de 25 de agosto, foram emboscados em casa por Bruno e Rodrigo, um português, o outro brasileiro."O tio ajudava sempre o Bruno. Naquela noite, acho que ele lhe bateu à porta a dizer que a mãe estava a morrer, e, quando ele virou costas para ir buscar dinheiro, foi logo atacado", contou, na altura do crime, uma mulher que trabalhou com um dos ladrões para a vítima, na apanha da batata.Para roubar ouro e dinheiro, os assaltantes espancaram tio e sobrinha, que foi violada. Depois da tortura, as vítimas foram levadas de carro e abandonadas em locais diferentes, onde foram baleadas na cabeça. Mesmo às portas da morte, quando foi encontrada, a sobrinha identificou um dos homens à Judiciária.Dias depois, a dupla, de 21 e 40 anos, foi presa em Espanha. Com a morte de Fernando, que tinha ficado em coma e em estado vegetativo, os ladrões ficam indiciados por homicídio consumado, além da tentativa de homicídio e violação da mulher.