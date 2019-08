Morre após queda da janela do terceiro andar onde vivia após discutir com marido

Uma mulher de 50 anos morreu sexta-feira à noite na Rinchoa, Rio de Mouro, depois de cair da janela do terceiro andar da casa onde vivia.Ao que oapurou, a mulher esteve com o marido num café do bairro. Quando o casal de motoristas de longo curso regressou a casa, envolveu-se numa discussão que levou a mulher a lançar vários objetos pela janela.Terá sido ela a atear fogo à cozinha. De seguida, caiu da janela. As circunstância em que morreu lançaram dúvidas, tendo a PJ sido chamada.De acordo com as autoridades, estão em causa vários cenários, desde suicídio, morte acidental para fugir às chamas ou homicídio num contexto de violência doméstica.Segundo vizinhos, o marido chegava a trancar a mulher na arca frigorífica do camião e as discussões eram frequentes.