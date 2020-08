Morre após queda no Teatro Nacional de São João, no Porto

Um homem, de 58 anos, morreu, ontem à tarde, após sofrer uma queda no Teatro Nacional de São João, no Porto.A vítima era funcionária do espaço e estaria numa zona mais alta do edifício habitualmente frequentada por fumadores. Em circunstâncias que estão ainda por apurar, o homem sofreu uma queda e morreu no local.A PSP do Porto deu conta ao CM de que tudo aponta para que se tenha tratado de um acidente. No local estiveram vários elementos do INEM.O corpo da vítima foi removido para o Instituto de Medicina Legal, no Porto.