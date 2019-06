Um homem de 65 anos teve morte imediata após ter sido atingido por um pinheiro que ajudava a cortar, com mais dois homens, numa propriedade em Silvã de Baixo, no concelho de Sátão.O acidente aconteceu às 07h50, pouco tempo depois de terem começado os trabalhos de corte de árvores.A vítima mortal foi atingida pelo pinheiro depois de ter sido derrubado.Bombeiros e INEM prestaram socorro, mas sem sucesso.O óbito foi declarado no local.