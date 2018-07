Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelado a fotografar Rali de Viana

Armando António Salgado, de 65 anos, era presença assídua nos ralis.

Por Nelson Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Um homem, de 65 anos, morreu atropelado por um carro que participava no Rali de Viana do Castelo, na tarde de sábado, na Montaria.



A vítima estaria a fotografar a prova, junto a uma zona de curva e atrás da fita de proteção, quando foi abalroada pelo veículo que se despistou e ainda embateu numa árvore.



"O senhor tentou fugir mas foi apanhado", disse uma testemunha. Armando António Salgado, natural de Guimarães, era presença assídua nos ralis.



Ontem, os amigos prestaram-lhe várias homenagens através das redes sociais. A prova foi suspensa no dia de ontem, mas será hoje retomada.