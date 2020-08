Morre atropelado ao rebocar carro na A1 em Oliveira do Bairro

O condutor de um veículo pronto-socorro morreu esta sexta-feira à tarde após ter sido atropelado por um veículo, na A1, sentido Lisboa-Porto, em Oliveira do Bairro.

O alerta para o acidente foi dado pelas 16h13. A vítima estaria a rebocar um veículo quando foi colhida por outro.

No socorro estiveram os Bombeiros da Mealhada e INEM.

A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente fatal.