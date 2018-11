Morre carbonizado após colisão frontal em Barcelos

Do acidente resultaram ainda pelo menos mais dois feridos que ficaram encarcerados.

Por Fátima Vilaça | 08:03

Uma pessoa morreu carbonizada na sequência de uma colisão frontal, esta sexta-feira de manhã, em Vilar do monte, Barcelos, na estrada que liga Barcelos a Viana do Castelo.

Do acidente resultaram ainda pelo menos mais dois feridos que ficaram encarcerados numa carrinha de mercadorias.



A equipa médica da VMER de Braga, com o apoiados bombeiros de Barcelos estão no local Quanto a vítima mortal, não foi possível determinar se se trata de um homem ou uma mulher já que ficou totalmente carbonizada.

A estrada está totalmente cortada ao trânsito.