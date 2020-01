Morre carbonizado com o cão ao lado dentro de autocaravana

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado, com um cão ao lado, numa autocaravana com matrícula holandesa, junto à Barragem de Odivelas, em Ferreira do Alentejo.A autocaravana foi descoberta na quarta-feira. Uma patrulha da GNR de Ferreira do Alentejo, na sequência de uma ronda que estava a fazer no local, detetou os destroços do veículo.O caso foi comunicado à PJ de Faro, que realizou perícias esta quinta-feira e não terá encontrado indícios de crime. As autoridades portuguesas entraram em contacto com a Embaixada da Holanda em Lisboa, para tentar identificar a vítima.