Morre colhido por carro no dia de aniversário da mulher

"Estamos todos em choque e, depois desta tragédia, quase de certeza que a festa não se voltará a realizar."As palavras são de um membro da comissão de festas de Nossa Senhora da Esperança e espelha o estado de espírito da população de Azenhas, Valença, após um carro desgovernado ter colhido três pessoas no recinto da festa, pouco depois da meia-noite desta segunda-feira.José Afonso, conhecido como ‘José dos Carvalhos’, de 75 anos, acabou por morrer, no dia em que a mulher completava 70 anos. O condutor do carro também ficou ferido. As autoridades estão a investigar.‘José dos Carvalhos’ estava junto a um muro e foi atingido pela viatura. Ainda foi assistido aos ferimentos, mas morreu no hospital de Ponte de Lima."Eu só vi o carro a vir ali de cima e ir contra o muro. O homem estava encostado e ficou entalado. O condutor deve ter-se atrapalhado", contou aouma testemunha, que pediu para não ser identificada.Ao lado da vítima mortal estava o presidente da Junta de Gandra - uma freguesia próxima -, que ficou com uma perna partida. Uma mulher também foi atingida num pé."O condutor, de 73 anos, e a mulher, de 74, que também estava na viatura, ficaram feridos. Os quatro foram levados para o hospital de Viana do Castelo", indicou José Miguel, comandante dos Bombeiros de Valença. No local esteve também a corporação de Monção e o INEM.A vítima mortal, José Afonso, deixa dois filhos - um rapaz e uma rapariga.