Morre colhido por comboio em passagem para peões em Gaia

Um homem, com cerca de 50 anos, foi colhido por um comboio esta segunda-feira de manhã, numa passagem para peões junto ao apeadeiro de Granja, em Vila Nova de Gaia. A vítima acabou por morrer no local.





O alerta foi dado cerca das 11h30, altura em que o homem estaria a atravessar a linha do Douro em direção ao centro de Granja. O violento embate projetou a vítima a mais de 50 metros do local da passagem, que está sinalizada para o efeito. A linha do Douro esteve cortada durante cerca de uma hora para trabalhos.