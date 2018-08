Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre de carro ao visitar a irmã

Português de 65 anos perdeu a vida numa colisão em Zamora.

Por João Carlos Rodrigues | 09:00

Um homem, de 65 anos, morreu esta quinta-feira à noite numa violenta colisão quando ia visitar a irmã, em Zamora, Espanha. A vítima guiava um automóvel que foi atingido por outro, de matrícula francesa, e teve morte imediata.



O acidente fatal ocorreu pelas 21h00 (menos uma hora em Portugal) de quarta feira, na Estrada Nacional 122, que liga a fronteira de Portugal em Vimioso a Zamora. O homem, residente na aldeia de Algoso, em Vimioso, tinha saído de casa para ir jantar com a irmã e o cunhado, que vivem do lado espanhol, a pouco mais de 50 quilómetros.



Mas quando passava a zona de Alcañices, a cerca de 10 quilómetros do destino, teve de virar à esquerda num cruzamento. E foi nesse momento que um BMW em sentido contrário atingiu o Opel Corsa do português, que teve morte imediata, enquanto o casal de franceses no outro carro ficou ferido com gravidade.



Segundo as autoridades espanholas, o acidente terá sido causado pelo encandeamento provocado pelo sol, uma vez que ocorreu numa zona de reta com boa visibilidade.