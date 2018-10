Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre de mota contra cruzeiro em Paredes

Deslocava-se para o trabalho e foi projetado vários metros.

Por Ágata Rodrigues | 08:53

Fernando Lopes tinha saído de casa, na freguesia de Fonte Arcada, em Penafiel, poucos minutos depois das 7h00 desta terça-feira, para se dirigir ao emprego, numa fábrica situada na freguesia vizinha de Baltar. No caminho, de cerca de oito quilómetros, despistou-se, tendo a mota em que seguia embatido com violência num cruzeiro, junto à rua dos combatentes, em Parada de Todeia, Paredes.



"Eu estava na carrinha do trabalho e viu-o a passar de mota. Só depois, mais a frente, é que vimos alguém tombado. Não quis acreditar que era ele", contou o cunhado da vítima mortal, que tinha cumprimentado o familiar, no trânsito, minutos antes do acidente. "Parámos logo a carrinha e fomos a correr. Já estavam pessoas a tentar ajudá- -lo e ligámos de imediato para o INEM" acrescentou o homem.



Foram os clientes do café "Sol poente", que na altura estavam na esplanada e se aperceberam do despiste e tentaram acudir Fernando Lopes, de 47 anos, carpinteiro de profissão.



Ao que tudo indica, o homem ter-se-á desequilibrado enquanto guiava uma mota da marca Suzuki, não conseguindo evitar o despiste. Desgovernada, a mota acabou por bater no cruzeiro de Pedra que se encontra naquele local. Dada a violência do impacto, o homem foi projetado a vários metros. Ficou com ferimentos graves na cabeça e nos membros superiores.



No local, o INEM ainda efetuou manobras de reanimação mas sem sucesso. O homem deixa uma filha adulta que tinha casado há pouco tempo.