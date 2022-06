Morre debaixo de trator após despiste em Mirandela

Um homem, de 56 anos, morreu esta quarta-feira à tarde vítima de um acidente de trator, na freguesia de Carvalhais, Mirandela. Estaria a realizar trabalhos agrícolas numa quinta quando o trator se despistou, provocando-lhe a morte. O helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, ainda foi acionado, mas o óbito acabou por ser declarado no local.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, em Bragança, onde será realizada a autópsia. O distrito de Bragança é aquele onde se regista um maior número de acidentes de trator com vítimas mortais. Em 2021, 51 pessoas morreram neste tipo de acidentes, sete em Bragança.