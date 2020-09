Morre em acidente de mota contra rails em Viseu

Um motociclista de 32 anos morreu na noite de sábado, em Viseu, após perder o controlo da moto e ter embatido com violência contra os rails de proteção lateral. O alerta foi dado pelas 22h30.Ao que o CM apurou, o jovem esteve a conviver com amigos antes de conduzir. Já na EN229, junto à localidade de Travassós de Baixo, despistou-se e não evitou a colisão lateral.Ao local deslocou-se o INEM mas após várias manobras já não conseguiram reverter a situação. O óbito foi ali declarado.Os bombeiros sapadores removeram o corpo para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu.