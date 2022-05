Morre em colisão com camião após encontro de ciclomotores em Loulé

Ao quilómetro 690 da Estrada Nacional 2, o motociclo que conduzia colidiu com a traseira de um camião do lixo. Túlio não resistiu aos graves ferimentos sofridos e morreu no local. O filho, de 13 anos, ficou ferido sem gravidade, mas acabou por ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro.



Túlio Vale, de 44 anos, regressava a casa com o filho depois de um encontro de ciclomotores no Ameixial, Loulé.Ao quilómetro 690 da Estrada Nacional 2, o motociclo que conduzia colidiu com a traseira de um camião do lixo. Túlio não resistiu aos graves ferimentos sofridos e morreu no local. O filho, de 13 anos, ficou ferido sem gravidade, mas acabou por ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro.

O acidente aconteceu na tarde de domingo e obrigou ao corte da estrada durante várias horas para assistência às vítimas e limpeza da via. O condutor do pesado ficou em choque e recebeu apoio psicológico do INEM. A GNR esteve no local e está a investigar as causas da colisão.