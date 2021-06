Uma pessoa morreu na sequência de uma colisão do carro que conduzia com um comboio de mercadorias quando atravessava a passagem de nível da Agolada, em Coruche, na tarde deste sábado.O acidente ocorreu pelas 18h47 e levou à mobilização de 13 operacionais dos bombeiros para o local.A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o abalroamento ferroviário.