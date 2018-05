Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em colisão com vizinho

Homem de 72 anos perde a vida perto da casa da família, no Pinhal Novo.

Por João Tavares | 01:30

Os danos no Mercedes e no jipe Mitsubishi espelham bem a violência do embate das viaturas conduzidas por dois vizinhos, na zona do Pinhal Novo, ao início da noite de sexta-feira. João Manuel Estróia, de 72 anos, acabou por morrer no local, não muito longe da residência da família, isto apesar da rapidez dos bombeiros do Pinhal Novo e do INEM. Já a outra vítima acabou por sofrer apenas ferimentos ligeiros.



As autoridades ainda tentam perceber o que causou este acidente mortal. Existe a possibilidade de João Estróia ter sido vítima de doença desconhecida, perdendo o controlo do seu Mercedes e acabando por colidir com a outra viatura, que seguia em sentido contrário, apurou o CM junto das autoridades. Contudo, só a autópsia poderá confirmar este cenário.



A colisão foi de tal maneira violenta que as duas viaturas acabaram por sair da estrada que atravessa a localidade de Fonte da Vaca. O veículo de todo-o-terreno derrubou um poste de eletricidade que se encontrava na berma. A quantidade de destroços e a posição em que ficaram o Mercedes e o Mitsubishi obrigou a que a estrada fosse totalmente cortada pelos militares da GNR.



O óbito do construtor civil foi confirmado no local pela equipa médica do INEM. Já o ferido ligeiro, de 58 anos, foi assistido no local e depois transportado ao hospital de Setúbal.



O Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR tenta apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, que foi fatal para João Estróia.