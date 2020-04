Morre em colisão contra parede em Sintra

Um violento despiste seguido de um embate contra uma parede foi fatal para um motociclista de 31 anos, este domingo à tarde na localidade de Dona Maria, Sintra.



Filipe Ramalho, apaixonado por motos, tinha adquirido a potente Kawasaki Ninja, com que sofreu o acidente, há pouco mais de dois meses. Natural da zona de Évora, vivia em Aruil, a cerca de três quilómetros do local do acidente e desconhece-se porque motivo saiu de casa a seguir à hora de almoço.