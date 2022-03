A colisão no IP2, no concelho de Nisa, foi de tal forma violenta que o motor de uma das duas viaturas foi arrancado e projetado para a estrada. O acidente, ocorrido pouco depois das 15h00 desta sexta-feira, provocou a morte a um homem, português de 30 anos, e a uma mulher, de 49 e espanhola, que seguia com o marido, da mesma idade e nacionalidade, que sofreu ferimentos graves.