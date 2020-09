Morre em despiste contra uma árvore em Santa Maria da Feira

A manhã de trabalho terminou em tragédia, esta segunda-feira, em Santa Maria da Feira, para dois eletricistas. Um morreu e outro ficou gravemente ferido. A vítima mortal é Joaquim Guimarães Silva, de 53 anos idade. O homem que ficou ferido tem 62 anos.O carro em que seguiam os dois homens sofreu uma saída de estrada, na avenida de Lourosa, e colidiu, com violência, contra uma árvore. As vítimas foram assistidas no local pela equipa da VMER da Feira e pelos bombeiros de Lourosa.O homem foi levado ainda com vida para o hospital da Feira, no entanto entrou em paragem cardiorrespiratória. Joaquim Guimarães Silva, que residia em S. Félix da Marinha, foi alvo de manobras de reanimação mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.O alerta foi dado pelas 11h30. "À nossa chegada, encontramos uma vítima já fora do veículo e uma segunda vítima encarcerada. Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para proceder à sua extração", disse aoJosé Carlos Pinto, comandante dos bombeiros de Lourosa. "Depois de estabilizada, esta vítima foi levada para o hospital da Feira, acompanhada pela equipa da VMER. No entanto, no percurso, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória", acrescentou .As autoridades estiveram no local e investigam as causas do acidente. Joaquim Guimarães Silva faleceu no dia de aniversário da irmã, com quem residia. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal da Feira, onde será autopsiado.