Morre em despiste de trator no Fundão

Um homem morreu esta quarta-feira no despiste de um trator numa propriedade em Aldeia de Joanes, perto do Fundão.





Luís Manuel, de 55 anos, efetuava trabalhos agrícolas num cerejal da Quinta da Serrana quando o trator capotou num caminho. O óbito foi confirmado no local e a GNR investiga as causas do acidente. O agricultor vivia com uma tia, de quem cuidava, na aldeia de Alcongosta, de onde era natural.