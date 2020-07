Morre em despiste na A25 em Vilar Formoso

Um jovem de 27 anos morreu este sábado de manhã na sequência do despiste, seguido de capotamento de um automóvel, ocorrido ao quilómetro 93,4 da A25, em Vilar Formoso, a três quilómetros da fronteira com Espanha.





O despiste aconteceu às 10h30. O veículo saiu da faixa de rodagem para a berma central da via rápida, embateu com violência contra um monte de pedras e capotou, ficando imobilizada fora da via. Quando os bombeiros chegaram ao local encontraram a vítima fora da viatura.