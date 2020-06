Morre em piscina quando cortava relva em Ponte de Lima

Um homem, de 66 anos, morreu ao cair a uma piscina quando estava a cortar relva, numa habitação da rua Bouça da Casa, em Rebordões, Souto, no concelho de Ponte de Lima, na noite de quarta-feira.



A vítima estava a fazer um serviço de jardinagem para os proprietários daquela casa. Estava sozinho no local quando caiu à piscina, juntamente com o trator corta-relva que manobrava. Pelas 23h00, o filho do homem estranhou a ausência deste e alertou as autoridades. O homem ainda foi alvo de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado já depois da meia-noite de ontem.

