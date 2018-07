Morre em queda de 20 metros a fazer escalada

Acidente aconteceu em Figueiró dos Vinhos.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 02:26

O acidente ocorreu pelas 17h30 e de imediato foram acionados meios de socorro para o local, mas já nada puderam fazer para salvar a vítima, sendo a morte confirmada no local por uma equipa médica do INEM. O sítio onde ocorreu a queda é de difícil acesso e sem rede de telemóvel, o que dificultou as comunicações entre quem deu o alerta e os meios dos Bombeiros, INEM e GNR.



O helicóptero do INEM que foi acionado não transportou a vítima, que seguiu de ambulância para a Medicina Legal, em Tomar. As Fragas do Cercal são muito utilizadas para a prática de escalada, dispondo de 37 vias equipadas, em cinco setores, com um grau de dificuldade variável e uma altura média de 18 metros, que pode atingir os 30.

Um homem, de 68 anos, morreu este sábado ao sofrer uma queda de uma altura de 20 metros, quando estava a fazer escalada nas Fragas do Cercal, em Figueiró dos Vinhos. Manuel Almeida residia em Lisboa e completaria hoje 69 anos. Estava com dois amigos, formadores de escalada, tal como ele, a preparar uma iniciativa, quando caiu para uma zona de penhasco.