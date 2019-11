Morre em queda de trator e estreia cemitério que ajudou a construir

José Martins morreu ao final da manhã desta quarta-feira após o trator que conduzia ter capotado e caído num poço, na localidade de Pereira, em Mirandela. O acidente fatal aconteceu enquanto o sexagenário semeava aveia num campo.

A vítima, de 67 anos, que ajudou a construir o cemitério da aldeia de Palorca, onde residia, será também quem o vai estrear como defunto. "Andavam todos na brincadeira a ver quem ia estrear o cemitério e tocou-lhe a ele, que o ajudou a construir. Mal ele imaginava que seria o primeiro a ir para lá", conta ao Correio da Manhã Sónia Santos, habitante em Palorca.

Apesar dos meios de socorro mobilizados para o local, desde Bombeiros Voluntários de Mirandela ao helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros, o óbito foi declarado no local e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Mirandela, onde será realizada a autópsia.

José Martins deixa cinco filhos, mulher e uma neta com quem passava muito tempo e que ajudava a criar. Dezenas de pessoas, entre familiares e amigos, estiveram no local do acidente e mostraram-se incrédulos com a tragédia.

"Na minha opinião, isto aconteceu porque ele deve ter-se sentido mal, alguma coisa que lhe deu repentinamente, porque ele trabalhava muito bem com o trator. Ao que vemos, o trator entrou de frente para o poço, pode ter sido alguma indisposição súbita a provocar isto", conta, em choque, José Pires, amigo da vítima.