Morre esmagado ao cortar árvore em Miranda do Douro

Nascimento Pino, de 69 anos, morreu esmagado pela árvore que estava a cortar com uma motosserra, esta sexta-feira de manhã, na aldeia de Águas Vivas, em Miranda do Douro. No local do acidente, há vários ninhos de vespas asiáticas, que atacaram a mulher da vítima e três bombeiros de Sendim do Douro que tentavam prestar o socorro."Eu também andava nuns trabalhos agrícolas num terreno próximo. Quando lá cheguei, ouvi a mulher dele aos gritos. Ela já tinha chamado o INEM, mas ninguém se podia aproximar por causa das vespas asiáticas", descreveu aoJosé Raposo, vizinho, de 66 anos."Os bombeiros também tiveram de se equipar por causa das vespas e foi necessários recorrer a uma máquina para remover o freixo que estava por cima do homem. A motosserra ainda esteve uns 20 minutos a trabalhar, até acabar a gasolina, porque ninguém se podia chegar", acrescentou.O óbito de Nascimento Pino foi declarado no local pela equipa médica do INEM de Bragança, que assistiu os três bombeiros e a mulher da vítima mortal, que foram atacados pelas vespas asiáticas.Carlos André, comandante dos Bombeiros de Sendim, garantiu que os três operacionais atacados pelas vespas "estão bem". "Embora dois deles tenham tido, durante a tarde, necessidade de ir ao Serviço de Urgência Básica de Mogadouro para posterior tratamento", explicou.José Raposo, vizinho da vítima mortal, refere que o irmão de Nascimento Pino já tinha sido picado pelas vespas há cerca de uma semana naquele local, pelo que o homem estava esta sexta-feira equipado contra os insetos.