Morre esmagado por empilhador que manobrava

Gonçalo Neiva Sá, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos graves que sofreu esta terça-feira, ao fim da manhã, após ter tombado juntamente com o empilhador que manobrava, na fábrica de componentes de plástico para automóveis, onde trabalhava há vários anos, em Lanheses, Viana do Castelo.O trabalhador, que vivia no concelho de Esposende, deixa dois filhos, um ainda menor.O acidente ocorreu às 11h55, no interior da empresa francesa, onde estavam outros colegas. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.