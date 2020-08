Um homem de 70 anos morreu, esta quinta-feira de manhã, num acidente com um trator num terreno agrícola, em Poiares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta.



A vítima estaria numa vinha, a colocar herbicida, quando a máquina agrícola capotou num socalco, deixando o homem encarcerado. Foram mobilizados os bombeiros de Freixo de Espada à Cinta e o helicóptero do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local. A GNR investiga.

