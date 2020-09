Morre no hospital após fogo em Vila Nova de Famalicão

Internado há quase uma semana no Hospital de Coimbra, João Filipe Costa perdeu a vida durante a madrugada deste sábado. O jovem, de 21 anos, tinha sofrido graves queimaduras na sequência de um incêndio que deflagrou no dia 5 na casa onde vivia em Arnoso Santa Eulália, Vila Nova de Famalicão.Também a mãe da vítima ficou ferida, mas com menor gravidade, após o deflagrar das chamas. O incêndio destruiu a casa onde a família vivia. As causas do fogo são desconhecidas e estão agora a ser apuradas pelas autoridades competentes.João tinha ficado com 95% do corpo queimado na sequência do incêndio. Foi inicialmente transportado pelos Bombeiros Famalicenses para o Hospital de São João, no Porto. Mais tarde foi encaminhado para Coimbra, onde acabou por morrer.