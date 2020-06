Morre no rio Tejo atrás de telemóvel

Um homem de cerca de 25 anos morreu quarta-feira à noite afogado, no Tejo, após se ter atirado à água para tentar recuperar um telemóvel que havia deixado cair ao rio, no Parque das Nações, em Lisboa.Segundo explicou aofonte policial, a vítima, que será de nacionalidade estrangeira, não estaria acompanhada. Mas várias testemunhas viram-no a entrar voluntariamente na água, no Passeio das Tágides.Foi quando o deixaram de ver, no escuro, pelas 23h00, que as testemunhas se afligiram. A PSP foi a primeira autoridade a chegar ao local e comunicou o caso à Polícia Marítima, que mobilizou nas buscas uma lancha do Instituto de Socorro a Náufragos. Cinco mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros acabaram por retirar o corpo do rio Tejo, já na zona do Oceanário.O homem estava indocumentado, o que impediu que fosse identificado, e o óbito foi declarado no local pelo INEM. O corpo foi levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal. A PJ foi alertada.