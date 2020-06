Morre queimado no quarto em Loures

Um homem, que teria entre 50 a 55 anos, morreu esta segunda-feira carbonizado no quarto da casa onde residia, em Camarate, Loures. As causas do incêndio eram esta segunda-feira desconhecidas e estavam a ser investigadas.O alerta para o fogo, deflagrado na rua Américo Tomás, foi dado pelas 04h00 e mobilizou dez bombeiros e quatro viaturas da corporação de Camarate, além da PSP. O dispositivo de socorro conseguiu salvar um cão de raça pitbull.Só depois de extintas as chamas, quando se ventilava o apartamento, é que foi encontrado o cadáver do inquilino e de um gato. A PJ investiga as causas do fogo.